شكرا لقرائتكم رسميا.. الأهلي يواجه طلائع الجيش في نهائي كأس مصر ببرج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تلقي النادي الأهلي خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بنقل المباراة النهائية في كأس مصر، المقرر إقامتها الساعة الثامنة مساء السبت المقبل بين الأهلي وطلائع الجيش إلى استاد الجيش ببرج العرب.
وكان الأهلي قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه أمس الثلاثاء على الاتحاد السكندري، في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف، سجلهما محمد مجدي أفشة وحمدي فتحي، بينما تأهل طلائع الجيش بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3/1.
من ناحية أخرى، يجرى لاعبو فريق الأهلى مسحة طبية غداً الخميس للكشف عن فيروس كورونا، وذلك تنفيذا للبروتوكول الطبى المُتبع قبل المباريات الرسمية بـ48 ساعة، ويترقب الأهلى نتجة مسحة خماسى الفريق المُصاب بكورونا وهو المالى ديانج ووليد سليمان ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام.
وليد سليمان أثار حالة من الدهشة فى الأهلى فبعدما تحوّلت عينة الأولى من إيجابية إلى سلبية يوم السبت الماضى وحضر اللاعب الحفل الذى أقامته إدارة النادى مساء السبت بمقر الجزيرة بعد التتويج ببطولة أفريقيا جاءت نتيجة المسحة التى خضع لها اللاعب يوم الأحد الماضى إيجابية لتؤكد إصابته بالفيروس مرة أخرى رغم أنه كان قد تماثل للشفاء منه بعدما حرمه من نهائى دورى أبطال أفريقيا الذى فاز فيه الأهلى على الزمالك بهدفين لهدف الجمعة الماضى.
وفاز الأهلى على الاتحاد السكندرى، أمس الثلاثاء، بهدفين لهدف فى نصف نهائى كأس مصر ويلعب مع طلائع الجيش مساء السبت المقبل باستاد القاهرة فى نهائى الكأس بعدما أطاح الطلائع بالزمالك من نصف النهائى بالفوز عليه بثلاثة أهداف لهدف.
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