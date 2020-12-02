موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش.. والملعب.. والقناة الناقلة

كتب: ضياء السقا

يواجه الأهلي، نظيره طلائع الجيش، في الثامنة مساء يوم السبت المقبل، الموافق 5 ديسمبر، في نهائى بطولة كأس مصر، لموسم 2019 / 2020، على ستاد القاهرة الدولي.

وتأهل الطلائع على حساب الزمالك بعدما فاز عليه بنتيجة 3 / 1، فيما تأهل المارد الأحمر على حساب الاتحاد السكندرى بعد تحقيق الفوز بنتيجة 2 / 1.

كما تأكدت مواجهة الأهلي لفريق طلائع الجيش في مباراتين الأول بنهائى كأس مصر، والثانية في السوبر المصري.

وتنص اللائحة على إقامة السوبر المصري بين بطل الدوري وهو الأهلي وبين بطل كأس مصر، وفي حالة فوز فريق واحد بالدوري والكأس، اللائحة تنص وقتها على مواجهة بطل الدوري لصاحب المركز الثاني لكأس مصر.

يذكر أن طلائع الجيش سيشارك في نهائي الكأس لأول مرة في تاريخه، فيما حصد الفريق الأحمر البطولة 36 مرة.

القناة الناقلة

تذاع المباراة حصريا على قناة أون تايم سبورت.