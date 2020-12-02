رسميًا.. الزمالك يعلن التعاقد مع حمزة المثلوثي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر: أعلن نادي الزمالك، تعاقده مع الدولي التونسي حمزة المثلوثي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لمدة 3 مواسم. وقال الزمالك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر: "الزمالك يتعاقد مع الدولي التونسي حمزة المثلوثي لمدة ثلاث سنوات.. رحبوا معنا بلاعبنا الجديد". وتعاقد الزمالك مع المثلوثي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ناديه الصفاقسي التونسي، لتصبح الصفقة الأولى للفريق الأبيض خلال الميركاتو الجاري. جدير بالذكر أن المثلوثي هو الأجنبي الخامس في قائمة الزمالك الأجنبية التي تضم: "فرجاني ساسي، أشرف بنشرقي، حميد أحداد، محمد أوناجم".

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