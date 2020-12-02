مصدر لمصراوي: من حق الشيخ وصالح الانتقال لأي ناد دون موافقة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

قال مصدر في النادي الأهلي، إنه من حق الثنائي أحمد الشيخ وصالح جمعة الانتقال لأي ناد دون الرجوع لإدارة القلعة الحمراء.

وأرسل النادي الأهلي قائمته الأولى لاتحاد الكرة ولم تعرف هذه القائمة تواجد أحمد الشيخ وصالح جمعة بالإضافة إلى السنغالي أليون بادجي.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات ليلا كورة أنه من حق الشيخ وصالح الانتقال إلى ناد دون الرجوع لإدارة الأهلي لأنه تم الاستغناء عن الثنائي.

وكانت الساعات الماضية شهدت تواتر أنباء حول اقتراب صالح جمعة من الانضمام لصفوف مصر للمقاصة فيما ارتبط اسم أحمد الشيخ بنادي الزمالك.