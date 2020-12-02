المقاصة يعلن عن موقفه من ضم صالح جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، أن ناديه لم يحسم موقفه من ضم صالح جمعة لاعب الأهلي السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف سليم في تصريحات عبر شاشة "راديو مصر" :"لا أستطيع الحديث عن موقف صالح جمعة من الانتقال لنادي مصر المقاصة، هناك مختصين في تلك الأمور".

وواصل المدير التنفيذي للمقاصة تصريحاته :"هناك لجنة كرة برئاسة أحمد عبد الخالق ووليد هويدي وسيد متولي وهناك مدير تعاقدات داخل النادي وسيتم الاتفاق مع إيهاب جلال على كافة الأمور".

وكان صالح جمعة رحل عن الأهلي مؤخرًا بعد فسخ عقده بالتراضي، ليصبح اللاعب لديه الفرصة في الانتقال لأي فريق بصورة مجانية.

جدير بالذكر أن نادي مصر المقاصة أعلن في وقت سابق عن توصله لاتفاق من أجل إعادة إيهاب جلال لقيادة الفريق قبل بداية الموسم الجديد.