تقرير.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك قبل نهاية الميركاتو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ليس أمام الأهلي والزمالك سوى أربعة أيام من أجل تدعيم الصفوف قبل نهاية سوق الانتقالات والتي من المقرر أن تغلق في السادس من الشهر الجاري استعدادًا لبداية الموسم الجديد (2020 - 2021).

الأهلي حتى الآن يسير على الطريق الصحيح من حيث البطولات بعد التتويج بلقب الدوري ثم الفوز بدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي إلى جانب الفوز بلقب كأس مصر بعد كان آخر تتويج في نسخة 2017.

أما الزمالك فخسر كل شيء سواء الدوري أو الكأس بعد الخروج من نصف النهائي إلى جانب خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا، ليصبح أمام ابناء ميت عقبة التفكير في الموسم الجديد بداية من مسابقتي الدوري ودوري الأبطل.

وبالحديث عن ملف التدعيمات سواء في الأهلي أو الزمالك فكل فريق يبحث عن الدعم بالشكل المطلوب، وفي السطور التالية يستعرض "الخليج 365" ماذا ينتظر الأهلي والزمالك قبل نهاية الانتقالات؟

- الأهلي:

حتى الآن قامت إدارة الأهلي بتدعيم صفوفها بثلاث صفقات بداية من الجناح طاهر محمد طاهر القادم من صفوف المقاولون العرب، ثم ترميم الدفاع بالثنائي الدولي المغربي بدر بانون لاعب فريق الرجاء البيضاوي، وإعادة أحمد رمضان "بيكهام" القادم من فريق وادي دجلة.

إدارة الأهلي قامت أيضًا باستعادة محمد شريف بعد تألقه مع إنبي في الموسم المنقضي إلى جانب أكرم توفيق حيث لعب في صفوف الجونة وأيضًا ثنائي سموحة ناصر ماهر وصلاح محسن.

في المقابل، تأكد رحيل تسعة لاعبين عن الفريق بداية من المغربي وليد أزارو والذي انتقل إلى صفوف الاتفاق السعودي وصالح جمعة باسم علي وحسين السيد وحسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد الشيخ وأليو بادجي.

- موقف سيرنيو:

لا يزال يسعى المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني إلى التعاقد مع الجناح الأوروجوياني جاستون سيرنيو لاعب فريق صنداونز الجنوب أفريقي.

ما يعطل الصفقة حتى الآن هو المقابل المادي حيث يسعى نادي صنداونز للحصول على مبلغ خمسة ملايين دولار مقابل التخلي عن خدمات صاحب الـ29 عامًا.

إدارة الأهلي بدورها لم تنف رغبتها حول التعاقد مع سيرنيو بحسب تأكيدات مدير لجنة التعاقدات أمير توفيق.

ووفقًا لتقرير صحفي جنوب أفريقي وتحديدًا من "كيك أوف" فإن إدارة الأهلي قدمت عرضًا يقدر بمليون دولار للتعاقد مع سيرنيو إلا أنه تم رفضه ليتم إرسال عرض آخر بـ2 مليون ونصف دولار.

- الزمالك:

حتى الآن أبرم نادي الزمالك صفقة واحدة ممثلة في ضم اللاعب التونسي الدولي حمزة المثلوثي لتدعيم الجبهة اليمنى بعد نهاية عقده مع الصفاقسي التونسي.

أما على مستوى المعارين فقرر المدير الفني جيمي باتشيكو استعادة الثلاثي محمد أشرف "روقة" وأحمد فتوح إلى جانب المغربي حميد أحداد.

وخرج عن الزمالك بصورة رسمية كل من أحمد رفعت ومحمد عنتر وأحمد كابوريا إلى جانب خروج إعارة رزاق سيسيه للاتحاد السكندري للمرة الرابعة.

- انتظار باتشيكو:

الزمالك قد يُبرم صفقة قبل نهاية الانتقالات الصيفية من خلال التعاقد مع اللاعب الدنماركي صاحب الأصول المصري أمير عادل والذي انتهى عقده رفقة فريقه السابق ساربسبورج النرويجي.

وبحسب أيمن يونس رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الكرة بالزمالك، فإن البرتغالي جيمي باتشيكو طلب رؤية أمير عادل أولاً لكي يحسم موقفه من التعاقد معه أو من عدمه.

وقال يونس في تصريحات عبر قناة "الزمالك" :"لا أستطيع التعاقد مع لاعبين جدد لأنني لا أعرف هل هناك أموال في الزمالك أم لا، لو لدينا نقود إضافية سنضم لاعبين جدد، غير ذلك سنحتفظ بأولاد النادي".