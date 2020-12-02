كريستيانو رونالدو على رأس قائمة يوفنتوس لمواجهة دينامو كييف

أعلن الجهاز الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، بقيادة المدرب الفني أندريا بيرلو، قائمة البيانكونيري لمواجهة دينامو كييف مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولةالخامسة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.
قائمة يوفنتوس أمام دينامو كييف :
حراسة المرمى: تشيزني، بينسوليو، اسرايل
الدفاع: دي ليخت، ساندرو، دانيلو، كوادرادو، بونوتشي، ديميرال، دراجوسين، فرابوتا
وسط الملعب: أرثر، رامسي، ماكيني، كييزا، رابيو، بينتانكور، بيرنارديسكي، بورتانوفا، كولوسيفسكي
الهجوم: رونالدو، موراتا، ديبالا، دا جارسا
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