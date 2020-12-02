حظر إعلامي على لاعبي الزمالك

قرر عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك فرض الحظر الإعلامي على جميع لاعبي الفريق والجهاز الفني والطبي والإداري وعدم الإدلاء باي تصريحات لوسائل الاعلام خلال الفترة المقبلة اواستخدام الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر تصريحات.
وجاء ذلك القرار لفرض حالة من الهدوء والانضباط والتركيز في المرحلة المقبلة معاقتراب انطلاق مسابقة الدوري العام .
ويعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريباته السبت المقبل على ملعب النادي، استعدادًا لاولى مباريات الفريق في الدوري الممتاز في نسخته الجديدة المقررة أمام فريق المقاولون العرب في الأسبوع الأول من المسابقة.
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