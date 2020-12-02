شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى ينتقد «باتشيكو» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد طارق يحيى، المدير الفني السابق للزمالك، البرتغالي جيمي باتشكيو، مدرب الفريق الحالي، بعد هزيمته أمس الثلاثاء (3-1) أمام طلائع الجيش، في نصف نهائي كأس مصر.
وقال «يحيى»: «الزمالك يعاني من عدم وجود دكة قوية، حيث يفتقد أكثر من 11 لاعبًا حاليًا».
وأضاف: «أتعجب لعدم مشاركة أحمد أبوالفتوح في اللقاء، والإصرار على وجود إسلام جابر في مركز الظهير الأيسر، بدلًا من خط الوسط، الذي كان من الممكن الدفع فيه بمحمد أشرف روقة».
وتابع: «استمرار شيكابالا في الملعب كان واجبًا، خاصةً في ظل عدم وجود بديل مؤثر، وغياب عناصر مهمة مثل فرجاني ساسي، وأشرف بن شرقي، وإمام عاشور».
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