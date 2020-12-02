شكرا لقرائتكم خبر عن سر إعتذار أحمد رمزي عن العودة للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعتذر أحمد رمزي عن الإنضمام للجنة المؤقتة بنادي الزمالك بسبب خلافاته مع ايمن يونس رئيس لجنة الكرة العين من جانب الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. وكان المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة بالقلعة البيضاء قد عرض على رمزي الإنضمام للجنة، لكن الأخير إعتذر بدعوى رغبته في الإستقرار بالكويت التي يقيم بها منذ سنوات ،إلا ان السبب الحقيقي هو خلافاته مع ايمن يونس. الوضع في مصر

اصابات 116,303

تعافي 102,816

وفيات 6,666

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