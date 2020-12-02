شكرا لقرائتكم خبر عن «بكري» يستعين بـ«حشيش» في خطوته الأولى لإعادة هيكلة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر المستشار أحمد بكري، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، تكليف مكتب طارق حشيش للمحاسبة القانونية بإعادة الهيكلة المالية لنادي الزمالك وإعداد موازنة تقديرية للفترة المقبلة مع جدولة الالتزامات والديون السيادية مع الدولة، وإعداد أنظمة ولوائح كاملة لجميع القطاعات، تخدم النادي في السنوات المقبلة، وكذلك النظر في احتياجات النادي وفرقه الرياضية، بما فيها فريق كرة القدم، ومستحقات النادي بالخارج.

وقال طارق حشيش لـ«المصري اليوم» إنه عمل سابقًا كمستشارًا مالي في مجلس إدارة الزمالك محمد عامر، كما عمل في الوقت نفسه مع المستشار «بكري» في لجنة التعاقدات بالناددي ونجحا في تلك الفترة، موضحًا أنه كمشجع زملكاوي عاشق للنادي لم يتردد لحظة في قبول تكليف «بكري» لمكتبه بالمهمة ووافق مباشرة، مؤكدًا أن العمل تطوعي من جانبه وفريق عمله بالكامل.

وأوضح «حشيش» أنه لا علاقة له بالماضي ولا ينظر له، لافتًا إلى أن مهمته تتعلق بإعادة الهيكلة من أجل المستقبل.