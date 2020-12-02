شكرا لقرائتكم الزمالك يصارع بيراميدز على ضم صالح جمعة بعد رحيله عن الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل نادي الزمالك وبيراميدز في مفاوضات مكثفة لضم صالح جمعة لاعب وسط الأهلي الراحل عن صفوف فريقه لضمه بداية من الموسم الجديد، وأكد مصدر مقرب من صالج جمعة أن هناك جلسة ستجمعه مع إدارة الناديين اليوم الأربعاء سيجسم اللاعب بعدها وجهته، وكشف المصدر أن صالح جمعة تلقى العديد من العروض المحلية والخارجية إلا أن اللاعب حصر اختياراته في ناديي الزمالك وبيراميدز خاصة بعد تقديمهما له أفضل عرض على المستوى المادي، وفسخ صالح جمعة لاعب النادى الأهلى عقده مع الأهلى بالتراضى بعد الجلسة التى جمعت وكيله بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة اليوم الاثنين، ولم يحضر صالح جمعة الجلسة نظرا لإصابته بفيروس كورونا إلا أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالحضور خلال فعاليات الجلسة.

في الوقت الذي وقع أحمد الشيخ على عقود مبدئية للانتقال للزمالك بداية من الموسم الجديد، ورغم اقتراب اللاعب من اللعب لبيراميدز في الموسم الجديد إلا أن الشيخ تلقى مكالمة هاتفيه من أحد أعضاء لجنة الكرة الجديدة بالزمالك أكد له الأخير خلالها حاجة الفريق الأبيض لجهوده.

وتلقى الأهلي عرضاً من بيراميدز لضم أحمد الشيخ قبل رحيله عن النادي إلا أن الإدارة الحمراء رفضت العرض المقدم ليعاود بيراميدز مفاوضاته لضم اللاعب بعد رحيله عن الأهلي، وجاء تدخل الزمالك في الصفقة ليؤجل الإعلان عن وجهة اللاعب وذلك بعد تحفظ اللاعب على العرض المقدم له من أحد الأندية التشيكية.