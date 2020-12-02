شكرا لقرائتكم طارق يحيى عن وداع الزمالك كأس مصر: باتشيكو لا يعرف قدرات لاعبيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى طارق يحيى نجم الزمالك الاسبق أن دكة الاهلى سبب تفوقه فى نهائى القرن أمام الزمالك وأن الفارس الابيض تأثر بالغيابات فى النهائى الافريقى وأمام الطلائع بالكأس ، وقال طارق يحيى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" الغيابات أثرت على الزمالك فى مباراتى الاهلى وطلائع الجيش ، ففى نهائى القرن كان الاهلى يملك دكة قوية منحته الفارق ، وبالأمس أمام الطلائع تأثر اللاعبين بالغيابات العديدة سواء لكورونا أو الايقافات ".

ويضيف طارق يحيى :" التدخلات الفنية من باتشيكو فى مباراة الطلائع كانت غريبة ، لا أتفهم عدم تجهيز أحمد فتوح لقيادة الجبهة اليسرى، ولا أتفهم سبب تغيير شيكابالا وهو فى أحسن حالاته خاصة أنه غير مصاب ، مما يدفعنى للتساؤل هل باتشيكو مش عارف قدرات لاعبيه ، مدرب معندوش دكة واللى فى الملعب هما الافضل يبقى ازاى أخرج لاعب يملك كل الحلول الفردية مثل شيكابالا بغرابة شديدة ، بجانب الدفع بأوناجم وهو مصاب ليخرج مبكراً وهو خطأ كبير".

وأكمل طارق يحيى :"لاعبو الزمالك تأثروا بالاحداث التى يمر بها النادى لذا كنت غير متفائل بتحقيق نتيجة إيجايبة أمام الطلائع الذى يملك لاعبين مميزون ".

وأردف :" كلنا خلف الزمالك وندعمه حتى يعود أفضل مما كان".

وضرب فريقا الأهلى وطلائع الجيش، موعدًا فى نهائى بطولة كأس مصر، لموسم 2019 / 2020 بعد أن تأهل الطلائع على حساب الزمالك وحقق الفوز بنتيجة 3 / 1، وتأهل المارد الأحمر على حساب الاتحاد السكندرى بعد تحقيق الفوز بنتيجة 2 / 1.

الأهلى والطلائع سيتواجهان فى الثامنة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولى، فى نهائى الكأس، الذى سبق وحصده الفريق الأحمر 36 مرة، فيما تأهل الطلائع للمرة الأولى فى تاريخه للنهائى، ويطمح فى تحقيق انجاز بالتتويج على حساب الأهلى.

كما تأكدت مواجهة الأهلى لفريق طلائع الجيش فى مباراتين الأولى بنهائى كأس مصر يوم السبت المقبل، والمباراة الثانية فى السوبر المصرى المقرر إقامته بين الدورين للدورى الممتاز والتى لم يتم تحديد موعدها النهائى بعد.