شكرا لقرائتكم نقل سمير عدلي المدير الإداري للأهلي إلى المستشفى لتعرضه لأزمة صحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تعرض سمير عدلي المدير الاداري للنادي الاهلي لأزمة صحية طارئة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تم على إثرها نقله إلى أحد المستشفيات، وتم نقل عدلي إلى أحد المستشفيات من أجل الاطمئنان عليه وعمل الاسعافات اللازمة، ويسعى الجهاز الفني للأهلي للإطمئنان على حالة عدلي خاصة أنه يبذل مجهودا كبيرا في الشق الاداري الخاص بالفريق.
وتلقى النادى الأهلي خطابا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» يخطره فيه بإيقاف حسين الشحات لاعب الفريق مباراتين نتيجة الأحداث التي جرت عقب انتهاء مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك في الـ27 من نوفمبر الماضي، وأكد «كاف» في خطابه على أن إيقاف حسين الشحات يسري اعتبارا من بداية النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2020-2021، مع التأكيد على أحقية اللاعب في المشاركة بشكل طبيعي في مباراة السوبر الإفريقي المقبلة أمام فريق نهضة بركان المغربي.
وتوج الأهلي مؤخرًا بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة ٢-١.
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