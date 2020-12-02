شكرا لقرائتكم نقل سمير عدلي المدير الإداري للأهلي إلى المستشفى لتعرضه لأزمة صحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض سمير عدلي المدير الاداري للنادي الاهلي لأزمة صحية طارئة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تم على إثرها نقله إلى أحد المستشفيات، وتم نقل عدلي إلى أحد المستشفيات من أجل الاطمئنان عليه وعمل الاسعافات اللازمة، ويسعى الجهاز الفني للأهلي للإطمئنان على حالة عدلي خاصة أنه يبذل مجهودا كبيرا في الشق الاداري الخاص بالفريق.

وتلقى النادى الأهلي خطابا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» يخطره فيه بإيقاف حسين الشحات لاعب الفريق مباراتين نتيجة الأحداث التي جرت عقب انتهاء مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك في الـ27 من نوفمبر الماضي، وأكد «كاف» في خطابه على أن إيقاف حسين الشحات يسري اعتبارا من بداية النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2020-2021، مع التأكيد على أحقية اللاعب في المشاركة بشكل طبيعي في مباراة السوبر الإفريقي المقبلة أمام فريق نهضة بركان المغربي.

وتوج الأهلي مؤخرًا بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة ٢-١.