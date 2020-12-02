شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أحمد فتحي بفيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأكدت إصابة أحمد فتحي، ظهير أيمن فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، بفيروس كورونا بعد خضوعه لمسحة طبية خلال الساعات الماضية؛ حيث شعر فتحي بحالة من الإرهاق، مما أدى إلى خضوعه إلى مجموعة من الفحوص الطبية والتي تبين من خلالها إصابته بكورونا.

وكان أحمد فتحي، انتقل إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد انتهاء مشواره مع الأهلي، ويخضع حالياً اللاعب للعزل المنزلي بعد التأكد من إصابته بكورونا.

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة أحمد فتحي بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.