شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين يكشف تفاصيل انتقال «بادجي» للدوري الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، موقف بعض اللاعبين الذين رحلوا من النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن أليو بادجي قريب من الانتقال لنادي أميان الفرنسي.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: «بادجي الذي انتقل إلى نادي أميان الفرنسي سيكون عن طريق البيع النهائي مقابل مليون و300 ألف يورو، وإذا كانت هناك إعارة لمدة موسم بنية البيع، ووقتها الأهلي سيتكفل براتب اللاعب، وبعد نهاية الموسم إذا أراد أميان الفرنسي شراء اللاعب سيكون بمقابل مالي يتم الاتفاق عليه».

وواصل: «الزمالك لم يفكر في صالح جمعة، بعد فسخ التعاقد بالتراضٍ، ولم يتحدد مصيره حتى الآن، والأفضل له أن ينتقل لنادي يعطيه مقابل مالي جيد ويلعب بصفة مستمرة، لو انضم للزمالك لن يشارك بصفة أساسية، في وجود أوباما وبنشرقي وزيزو».