شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تحكيمي: الهدف الثاني للأهلي في مرمى الاتحاد صحيح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ناصر عباس الحكم الدولي السابق، أن تقنية الفار، كان لها دور حاسم في مباريات نصف نهائي كأس مصر، خلال مباراتي الأهلي أمام الاتحاد السكندري، والزمالك ضد طلائع الجيش.

وأضاف في تصريحات عبر برنامج «ملعب الصقر»، المذاع على راديو مصر: «الأخطاء الخاصة بركلات الجزاء يتم اللجوء فيها إلى تقنية الفيديو، مخالفة أيمن أشرف ضد رزاق سيسيه لاعب الاتحاد السكندري كانت من خارج منطقة الجزاء».

وواصل: «الهدف الثاني للأهلي صحيح، ومدافع الاتحاد هو من قام بإخراجها إلى ركلة ركنية، واحتسابها صحيح لصالح الأهلي».

وأكمل: «هدف الأهلي الثاني صحيح، ولم يكن هناك أيضًا أي تسلل على حمدي فتحي، وقرار الحكم كان صحيح».

وأشاد ناصر عباس بالحكم طارق مجدي حكم تقنية الفار في لقاء الزمالك وطلائع الجيش، حيث تدخل بعدة قرارات جيدة منها إلغاء هدف محمد أوناجم بسبب التسلل.

وأضاف أن الفار تدخل مرة آخرى، وقام بإلغاء ركلة الجزاء لصالح أسامة فيصل، مشيرًا إلى أن طارق مجدي حكم مميز للغاية.