شكرا لقرائتكم خبر عن رد غير متوقع من نجم ليفربول على اتهام «صلاح» و«ماني» بالأنانية: هذه طبيعة علاقتهما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد أندي روبيرتسون، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، على الاتهامات الموجهة إلى لاعبي خط هجوم الفريق، ولا سيما النجم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، بالأنانية في الملعب.

وأوضح «روبيرتسون» في حوار مع صحيفة «ليفربول إيكو» الإنجليزية: «العلاقة بين (لاعبي خط الهجوم) قوية حقًا خارج الملعب، وفي الملعب التفاهم بينهم وكل شئ دائمًا جيد، ولكن هؤلاء اللاعبين أيضًا يحصلون على رواتبهم لكي يكونوا أنانيين، ونحن نحتاجهم أن يسجلوا الأهداف ويأخذوا المخاطرات في الثلث الأخير، ونحن نضيف ديوجو جوتا إلى هذا التصنيف الآن، عندما يكونوا أمام المرمى نتوقع منهم أن يسددوا ويسجلوا».

وتابع: «لقد كانت هناك بعض الأحيان التي قال فيها الناس كان يمكن لبوبي (روبيرتو فيرمينو) التمرير، أو ساديو كان بإمكانه التمرير، أو مو كان يمكنه التمرير، ولكن هؤلاء اللاعبين يُدفع لهم المال من أجل اتخاذ قرارات في أجزاء من الثانية وتسجيل الأهداف لنا، الثلاثة بالإضافة إلى ديوجو هم لاعبين رائعين، ولقد أظهروا جميعًا هذا منذ انضمامهم للنادي».

وأكمل الظهير الأيسر للريدز: «أفضل شئ بالنسبة لجماهير ليفربول أنهم لا يزالوا يتحسننون ويصبحوا أفضل عامًا بعد عام، لا يزال هناك المزيد سيقدمونه، هم رائعين في اللعب معهم، وعندما أرفع عيني دائمًا لدي خيارات عديدة، إنه من الممتع اللعب معهم جميعًا، علاقتهم قوية حقًا، كما هي جميع العلاقات في الفريق ولهذا كنا ناجحين خلال العامين الآخيرين، أنت لا تصل إلى أي مكان دون هذه العلاقات».