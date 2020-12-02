شكرا لقرائتكم خبر عن أولي جلسات الطعن على تعيين «لجنة رئاسة الزمالك» 13 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 13 ديسمبر الجاري لنظر أولي جلسات الطعن المقام من هاني زاده عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المنحل، والذي يطالب فيه بإلغاء قرار حل مجلس إدارة النادي وتعيين لجنة مؤقتة لرئاسة الناادي وإدارة أعماله.

جاء في الطعن الذي إختصم كل من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي للشباب والرياضة «بصفتهما» أن قرار الحل وتعيين لجنة لإدارة شؤون نادي الزمالك، جاء مخالفا للقانون, وبه إساءة في إستعمال السلطة إضافة إلى أنه يعد إلتفافا على رأي الجمعية العمومية للنادي التي إختارت مجلس الإدارة بإتخابات لم يطعن عليها وجرت في أجواء نزيهة وشفافة.

كانت وزارة الشباب والرياضة، قررت إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادى الزمالك، وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة. وأمرت بحل مجلس إدارة النادي وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئونه.