شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: الهدف الثاني للأهلي أمام الاتحاد «صحيح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن الهدف الثاني للأهلي في شباك الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر، صحيح بنسبة 100%.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: «الهدف صحيح تماما، والكرة بين لاعب الاتحاد مع علي معلول، والذي حاول استخلاص الكرة، لكن الكرة اخرجها لاعب الاتحاد إلى ركلة ركنية، وهو هدف صحيح 100%».

وأضاف: «كرة رزاق سيسيه كانت من خارج منطقة الجزاء، وركلة حرة من خارج المنطقة، وبالتالي قرار الحكم بالغاء ركلة الجزاء قرار صحيح».