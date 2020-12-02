شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين يطالب اللجنة الخماسية بدعم منتخب الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب الإعلامي عمر ربيع ياسين، أعضاء اللجنة الثلاثية باتحاد كرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني وعضوية جمال محمد على وسحر عبدالحق، بدعم منتخب مصر للشباب، في مشواره القادم للتأهل إلى أمم إفريقيا 2021 في موريتانيا.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: «منتخب الشباب يخوض بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا موريتانيا2021».

وأضاف: «مصر تواجه ليبيا والجزائر وتونس والمغرب، وستبدأ المواجهات في ملعب المنزه مع ليبيا يوم 15 ديسمبر ثم تونس يوم 18، يوم 24 مع الجزائر، وختام المباريات يوم 27 ديسمبر أمام منتخب المغرب».

وتابع: «الأول والثاني سيتأهلان إلى بطولة أمم إفريقيا في موريتانيا، نتمنى من أعضاء اللجنة الثلاثية برئاسة عمرو الجنايني، وجمال محمد على وسحر عبدالحق، بضرورة دعم منتخب مصر للشباب بالشكل المطلوب».

وأضاف: «اللجنة الثلاثية كانت مشغولة في الوقت السابق باللائحة والجمعية العمومية، لكن يجب الموافقة على طلبات ربيع ياسين مدرب منتخب الشباب بالسفر إلى تونس يوم 6 ديسمبر، للاستعداد مبكرًا لبطولة شمال إفريقيا، من أجل التعود على الأجواء هناك، يجب توفير كافة المطالب للمنتخبات الوطنية، وتلبية طلب منتخب الشباب للوصول إلى موريتانيا 2021، والتأهل إلى كأس العالم في أندونيسيا».

وواصل: «منتخب الشباب يضم عناصر مميزة، سيكونوا القوام الرئيسي، وبعض اللاعبين تشارك مع أنديتها في الدرجة الأولى، وهناك لاعبين في 2001، تتفوق على جيل 99، وفي الزمالك أسامة فيصل وأحمد عيد، وفي الأهلي عربي بدر، هناك لاعبين كثيرين في منتخب الشباب تشارك مع فرقها في المباريات».