شكرا لقرائتكم أرقام قفشة فى أول سنة مع الأهلي تهزم عبد الله السعيد بموسمين بالقميص الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدو أن النادى الأهلى وجد ضالته أخيراً فى محمد مجدى قفشة نجم الفريق الذى أصبح بين يوم وليلة هو أهم نجم فى القلعة الحمراء فبعد أن سجل هدفاً قاد به الأهلى للتتويج الافريقى بعد سبعة سنوات كاملة عاد لينقذ المارد الأحمر من وداع كأس مصر حينما سجل هدف التعادل بشباك زعيم الثغر قبل أن يعود زميله حمدى فتحى ويسجل هدف تأهل للمباراة النهائية لكأس مصر أمام طلائع الجيش مساء السبت المقبل.

ومنذ رحيل عبد الله السعيد عن الأهلى لبيراميدز يفتش الجمهور الأحمر عن الوريث الشرعى للساحر فى القلعة الحمراء إلا أن لغة الارقام تثبت أن أفشة تفوق على عبد الله فى موسمه الأول بالقميص الأحمر حيث لعب أفشة 44 مباراة سجل تسعة أهداف وصنع عشرة أهداف لزملاؤه بينما خاض عبد الله السعيد فى موسمه الاول داخل الاهلى 26 مباراة سجل 5 أهداف وصنع ستة لزملاؤه وفى موسمه الثانى لعب 33 مباراة سجل ثلاثة أهداف وصنع 7 أهداف.

وحينما سأل قفشة عن المقارنة بينه وبين عبد الله السعيد فعلق قائلا :" "لعبت معه في بيراميدز، وهو شخصية محترمة، لكن مفيش حاجة اسمها مفيش بديل، نلعب في نفس المركز، وكل لاعب له إمكانياته، وشرف لي أن يقال عني أنني خليفة السعيد، ولكن لا أضع نفسي في منافسة معه". وأتم: "سجلت مع منتخب مصر في مرمى توجو، وهذا لا يعني أنني أفضل من السعيد، فهو كل واحد لديه امكانياته وشخصيته الخاصة".

وسجل محمد مجدى قفشة هدفاً قبل 4 دقائق من نهاية مباراة نهائى القرن، ليتغلب الأهلى على الزمالك 2-1 على استاد القاهرة الدولي، ويتوج بلقب دوري الأبطال للمرة التاسعة معززاً رقمه القياسي في البطولة القارية الأولى للأندية.

دربي القاهرة، كان المرة الأولى التي يجمع فيها النهائي فريقين من نفس البلد، وبدا وكأنه يتجه للتعادل قبل أن يحرز قفشة هدفاً يمنح الشياطين الحمر الكأس الأغلى في القارة ليصبح "قفشة" حديث الصباح والمساء في الشارع المصرى ويلقب عريس نهائي القرن.