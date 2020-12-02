شكرا لقرائتكم عبد الحليم على يقرر منع لاعبي الزمالك من تصريحات السوشيال ميديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر عبد الحليم على، مدير الكرة بنادى الزمالك، فرض الحظر الإعلامى على جميع لاعبى الفريق والجهاز الفنى والطبى والإدارى وعدم الإدلاء باى تصريحات لوسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة أو استخدام الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى لنشر تصريحات، وجاء ذلك القرار لفرض حالة من الهدوء والانضباط والتركيز فى المرحلة المقبلة مع اقتراب انطلاق مسابقة الدورى العام.

ومن المقرر، أن يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لتدريباته السبت المقبل على ملعب النادى، استعدادًا لاولى مباريات الفريق فى الدورى الممتاز فى نسخته الجديدة المقرر إقامتها أمام فريق المقاولون العرب فى إطار منافسات الجولة الأولى من المسابقة المحلية.

وكان الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ٣ أيام، وذلك عقب انتهاء مباراة طلائع الجيش التى جمعت بينهما مساء أمس، الثلاثاء، على استاد برج العرب، فى إطار منافسات دور نصف نهائى كأس مصر، والتى انتهت بهزيمة الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، وجاءت بعد أيام من الهزيمة أمام الأهلى، فى المباراة التى جمعت بينهما فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، الجمعة الماضى، وخسرها الأبيض بهدفين مقابل هدف.

غرفة ملابس الزمالك شهدت حالة حزن كبيرة من جانب اللاعبين، بعد الخسارة من طلائع الجيش التى جاءت لتزيد أوجاع جماهير الفريق خاصة أنها بعد أيام من خسارة اللقب القارى، لكن بدأت اللجنة المسئولة عن إدارة الزمالك فى التحرك لترتيب الأوراق بتوفير مستحقات اللاعبين سواء المتأخرة أو مقدمات العقود وذلك من أجل تهيئة كل الأمور بالفريق لبداية موسم جديد بصورة ترضى تطلعات وآمال جماهير الفارس الأبيض مع التأكيد على استمرار البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق حتى نهاية عقده.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك وفقا لكواليس التحركات الحالية داخل الزمالك أن هناك أيضًا تدعيمات قد تحدث بإبرام عدد من الصفقات واستخدام الاستبدال من أجل قيد هؤلاء اللاعبين الجدد بقائمة الفريق لتدعيم البدائل للفارس الأبيض من جانب الإدارة الحالية للنادى.