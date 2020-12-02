شكرا لقرائتكم عمرو جمال: بصمة طارق العشري وخبراته سر فوز طلائع الجيش على الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو جمال لاعب طلائع الجيش ان طارق العشري المدير الفني للفريق، بذل مجهود كبير معهم خلال الفترة الماضية حتى يظهر الفريق بهذا الشكل.

وقال عمرو جمال في تصريحات تليفزيونية، اإن طارق العشري تحدث معهم على ضرورة الفوز بالمباراة والتواجد في النهائي، مؤكدا أن الفريق يمتلك لاعبين وإدارة على أعلى مستوى.

وأضاف عمرو جمال، أن طارق العشري خاض المباراة بذكاء شديد خاصة أن الزمالك كان يمتلك طموح الفوز لمواجهة الأهلي من جديد ولكن خبرات العشري واللاعبين وتطبيق فكره داخل الملعب، حسم المباراة لصالحنا بشكل جيد.

وتابع عمرو جمال، أن طارق العشري نجح في رفع الحالة البدنية والفنية للاعبين وأهلنا جيدا للمباراة في اسبوعين فقط، بالإضافة إلى طريقة اللعب الذي كان لا يعلمها أحد في المباراة بسبب تبادل الأدوار المستمر.