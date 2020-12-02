شكرا لقرائتكم محمد عواد يرد عن أزمة جلوسه على مقاعد البدلاء: دكة الزمالك شرف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، على الأنباء التى ترددت بشأن رفضه الجلوس احتياطيًا فى مباراة الفريق الأبيض أمام طلائع الجيش، التى جمعت بينهما مساء أمس، الثلاثاء، على استاد برج العرب، فى إطار منافسات دور نصف نهائى كأس مصر، والتى انتهت بهزيمة الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، وشهدت مشاركة محمود جنش، اساسيًا فى حراسة مرمى الأبيض، حيث نشر صورة لتعليق له بالإشارة لإسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة الأبيض السابق، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، قال فيها: "قولهم يا أبو الكابتن دكة الزمالك شرف وكلنا فى خدمة الكيان".

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وقرر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 3 أيام، وذلك عقب انتهاء مباراة طلائع الجيش التى جاءت بعد أيام من الهزيمة أمام الأهلى، فى المباراة التى جمعت بينهما فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، الجمعة الماضى، وخسرها الأبيض بهدفين مقابل هدف.

غرفة ملابس الزمالك شهدت حالة حزن كبيرة من جانب اللاعبين، بعد الخسارة من طلائع الجيش التى جاءت لتزيد أوجاع جماهير الفريق خاصة أنها بعد أيام من خسارة اللقب القارى، لكن بدأت اللجنة المسئولة عن إدارة الزمالك فى التحرك لترتيب الأوراق بتوفير مستحقات اللاعبين سواء المتأخرة أو مقدمات العقود وذلك من أجل تهيئة كل الأمور بالفريق لبداية موسم جديد بصورة ترضى تطلعات وآمال جماهير الفارس الأبيض مع التأكيد على استمرار البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق حتى نهاية عقده.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك وفقًا لكواليس التحركات الحالية داخل الزمالك أن هناك أيضًا تدعيمات قد تحدث بإبرام عدد من الصفقات واستخدام الاستبدال من أجل قيد هؤلاء اللاعبين الجدد بقائمة الفريق لتدعيم البدائل للفارس الأبيض من جانب الإدارة الحالية للنادى.