شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين: منتخب الشباب فى خطر قبل بطولة شمال أفريقيا بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب جميع المسئولين بالاهتمام بالمنتخب وتوفير وقت مميز له للسفر لتونس مبكراً واصطحاب عدد مناسب من اللاعبين فى ظل إصابات كورونا، وقال ربيع ياسين فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم "لم أكن أتوقع إلغاء وديتى منتخب الشباب مع السعودية خاصة أن هذا آخر معسكر للمنتخب قبل التصفيات الرسمية، وغاب تسعة لاعبين وكنت أود السفر للقفل على اللاعبين بعد وصول جدول التصفيات".

وتابع ربيع ياسين "كتبت مذكرة لاتحاد الكرة بضرورة سفر منتخب الشباب لتونس يوم 6 ديسمبر حتى يشارك اللاعبين فى نهائى كأس مصر وأرفض التأخر عن هذا الموعد، مش بشتكى ولا بغلط لكن خايف على سمعة منتخب مصر، منتخب الشباب فى خطر، وأبلغت الدكتور جمال محمد على المشرف على المنتخب فى حضور محمود سعد بخطورة الأمر فى جلسة بالأمس".

وأكمل المدير الفنى لمنتخب الشباب "اتفقت على مباراتين وديتين الأولى يوم 4 ديسمبر مع البنك الأهلى والثانية مع الجونة يوم 8 ديسمبر وستكون هذه الوديات هى الأخيرة لمنتخب الشباب".

وأردف ربيع ياسين "خايف من إصابات كورونا وكان فى اقتراح نصطحب لاعبين بشكل أكثر بحيث لو حصلت إصابات كورونا تكون اللاعيبة معانا فى الفندق ونستعين بأى منهم ، مثلا نصطحب 26 لاعب أو 30 وضرورى نسافر بدرى".

وعن القرعة قال ربيع ياسين "مش فارق معايا ترتيب المباريات، أنا جاهز ألاعب أى منتخب".