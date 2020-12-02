شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أوباما موهبة الزمالك يحتفل بعيد ميلاده الـ25 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل، اليوم الأربعاء، يوسف أوباما نجم الزمالك بعيد ميلاده الـ25 فهو من مواليد الثانى من ديسمبر لعام 1995، بدأ مسيرته الكروية مع ناشئى القلعة البيضاء، وفى موسم 2013 /2014 تم تصعيده للفريق الأول لنادى الزمالك وشارك مع الفريق فى الدورى الممتاز ودورى أبطال أفريقيا وكأس مصر والكونفدرالية والسوبر الأفريقى والسوبر المصرى، وحقق أوباما تسعة بطولات مع الزمالك، حيث توج ببطولة الدورى فى موسم 2014 / 2015 بجانب 4 ألقاب فى بطولة كأس مصر بالإضافة إلى التتويج مع الأبيض بلقب الكونفدرالية بجانب بطولتى السوبر المصرى والسوبر الافريقى والسوبر السعودى.

وكان أوباما معاراً للاتحاد السكندرى وشارك فى 35 مباراة أحرز خلالها 9 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى، فيما شارك مع وادى دجلة فى 14 مباراة وسجل هدفين وصنع هدف.

طوال موسم الزمالك، لم يغب يوسف إبراهيم "أوباما" عن الفريق سوى فى 14 مباراة فقط كان آخرها نهائى القرن أمام الأهلى بسبب إصابته بفيروس كورونا، حيث كان صانع الألعاب عنصرا أساسيا في خطط باتريس كارتيرون، ثم جايمي باتشيكو ، ونجح أوباما فى تسجيل 4 أهداف وصنع تسعة لزملاؤه هذا الموسم ، وفى الدوري هذا الموسم، أوباما هو خامس أكثر صانع للأهداف بـ 7 أهداف، متعادلا مع محمد مجدي "أفشة" وأحمد شديد قناوي، ولا يتفوق عليه سوى ناصر ماهر وإيزهاكو ياكوبو وعبد الله السعيد وكريم طارق.

في 2090 دقيقة في الدوري هذا الموسم، قدم أوباما 27 تمريرة مفتاحية لزملائه، وصنع 34 فرصة أي أن أوباما يصنع فرصة كل 61 دقيقة تقريبا.

وينجح أوباما في 61% من مراوغاته، ولا يخسر الكرة خلال المباراة الواحدة سوى بمعدل 4.91 مرة.

لكن الرقم الأهم والذي يجعل مدربين ذوي عقليات تميل أكثر للتأمين الدفاعي مثل كريستيان جروس، وكارتيرون وباتشيكو، لا يستغنون عن أوباما، هي تطبيقه للضغط المبكر بشكل ممتاز ، في الدوري هذا الموسم استرجع أوباما الكرة للزمالك 168 مرة، بمعدل 7 مرات خلال المباراة الواحدة.

وتقرر ارتداء يوسف أوباما، صانع ألعاب الزمالك، الرقم 14 في الموسم المقبل مع الفريق الأبيض، بشكل رسمى، وهو الرقم التاريخى لقلعة ميت عقبة الذى ارتداه أساطير النادى وعلى رأسهم حسن شحاتة وجمال عبد الحميد وحازم إمام، وسيرتدى أوباما، القميص 14، فى البطولات المحلية والأفريقية بالموسم الجديد لأبناء ميت عقبة بعدما ارتداه فى الموسم المنقضى مصطفى فتحى فى المنافسات المحلية وأحمد عيد فى المنافسات الأفريقية.