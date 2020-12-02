شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف حقيقة سفر كريم نيدفيد إلى ألمانيا لاستكمال التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئولو النادي الأهلي أن كريم نيدفيد لاعب الفريق لن يُسافر إلى ألمانيا لاستكمال برنامجه العلاجي كما تردد مؤخراً ، وأكدوا أن اللاعب يواصل حالياً تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في ركبته.

ورغم تأكيد تقارير الفترة الماضية أن نيدفيد سيُسافر إلى ألمانيا خلال أيام لاستكمال برنامجه العلاجي فإن مسئولى القلعة الحمراء نفوا هذه الأنباء وأكدو أن اللاعب يستكمل البرنامج التأهيلي في القاهرة.

ويسير البرنامج العلاجي لكريم نيدفيد بشكل جيد، حيث يؤدي اللاعب تدريبات يومية في النادي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق ، كما أن حالته تحسنت كثيرا في ظل الوحدات البدنية المتنوعة التي يحصل عليها داخل النادي الأهلي من فريق التأهيل المكون من محمد وفائي ومحمد النجار وطارق عبد العزيز.

ولم يحدد الجهاز الطبي للأهلي موعدا نهائيا لعودة نيدفيد إلى التدريبات الجماعية حتى الآن في ظل الانتظار لاستكمال اللاعب المرحلة الحالية من التأهيل والتي تشمل خوض تدريبات بدنية في الجيم بجانب فقرات الجري حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي اليومي.

يذكر أن كريم نيدفيد يغيب عن مباريات الاهلي منذ 18 شهراً تقريبا وتحديداً منذ أبريل قبل الماضي وأجرى أكثر من جراحة في الركبة.