شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور مهاجما ميدو: فرق كبير بين حب الزمالك الحقيقى والحب المرهون بالمصلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه خالد الغندور، نجم الزمالك الأسبق، هجوما عنيفا تجاه أحمد حسام ميدو، بسبب قيام الأخير بإذاعة خبر عبر برنامجه التليفزيوني يؤكد خلاله مطالبة المغربي أشرف بن شرقي بالرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، وكتب خالد الغندور عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، تعليقا على خبر رحيل بن شرقي، قائلاً: "أقسم بالله لسه قافل مع وكيل أشرف بن شرقي وقال لي كل كلام ميدو غلط والغريبة إن أنا كنت بتعشى مع وكيل بن شرقي أمس ولم يذهب للنادي من الأساس وبن شرقي باقي وبكرة على صفحتي تليفون مع كريم البلك وكيل أشرف بن شرقي على اللايف عشان جمهور الزمالك العظيم يطمئن ، وهناك فرق كبير من الحب الحقيقي للزمالك والحب المرهون بالمصلحة أو الوجود وفيها لأخفيها أو أحاول أهد المعبد عشان أطلع البطل والحقيقة إن البطل هو اللي بيحب النادي بلا مصالح وهو جمهور الزمالك العظيم ونتقابل يوم الأحد وكل واحد يتحاسب على كلامه".

ورد المغربى أشرف بن شرقى، جناح فريق الزمالك، على الأنباء التى ترددت فى الساعات الأخيرة حول رحيله عن القلعة البيضاء، حيث نشر عبر ستورى حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، قال فيها: "إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين" صدق الله العظيم.