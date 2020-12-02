شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى يطير إلى تونس الأسبوع المقبل لتوقيع عقود تدريب حراس النجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطير عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر والأهلى والزمالك السابق، إلى تونس الأسبوع المقبل، من أجل توقيع عقود توليه مهمة تدريب حراس مرمى فريق النجم الساحلى التونسى، وذلك بعد أن تم الاتفاق بشكل نهائى على كل تفاصيل التعاقد بين الطرفين، ويتبقى توقيع العقود لتصبح المهمة بشكل رسمى.

من جانبه أكد الحضرى، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أنه سيطير إلى تونس الأسبوع المقبل لتوقيع العقود، ثم يعود إلى القاهرة بعد يومين نظرًا لخضوع والدته لعملية جراحية، حيث تعرضت لوعكة صحية فى الفترة الأخيرة، كما سيعقد حفل خطوبة ابنته شدوى، ثم يتوجه إلى تونس مرة أخرى من أجل الإقامة هناك.

وكان الحضرى أكد أنه تم الاتفاق بشكل نهائى على تولى تدريب حراس مرمى النجم الساحلى، لافتا إلى أن جورفان فييرا المدير الفني للنجم الساحلى، رحب بوجوده ضمن أفراد جهازه المعاون، مضيفًا أنه كان من المنتظر أن يتوجه إلي تونس الأسبوع الحالى إلا أن مرض والدته منعه من السفر، ومن المقرر أن يسافر خلال الأيام المقبلة فور الاطمئنان علي حالتها الصحية من أجل توقيع العقود بشكل رسمي، وتولي المهمة.

وتابع السد العالي: "عندما عرضت الإدارة اسمى علي فييرا ليصبح مدربًا لحراس المرمى" جاء رد الخواجة: "طبعا الحضرى من أفضل حراس مرمى في العالم وكان لازم يكون مدرب لحراس الفريق من زمان" - علي حد قوله .

وأضاف الحضرى أن المفاوضات لم تستغرق وقتا طويلا خاصة بعدما تولي تلك المفاوضات النجم التونسي زبير بيه، مشيرا إلي أن النجم الساحلي من الفرق الكبرى التي ترضي طموحه.

وأعلن نادى النجم الساحلي التونسى عن وصول مدربه البرازيلي جورفان فييرا ومساعده فيليبي سيلفيانو إلى تونس من أجل إتمام التعاقد معهما في الساعات القليلة القادمة، وقال موقع " foot24 " التونسى أنه تم الاتفاق النهائي مع المدرب الذي سبق له تدريب عدة أندية عربية كالزمالك المصري والإسماعيلي وعدة فرق عربية وآسيوية إضافة الى منتخب العراق الذي توج معه بكأس اسيا سنة 2007 من خلال اللاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي زبير بيه الذي اقترحه على رئيس الفريق رضا شرف الدين.