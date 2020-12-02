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شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من أشرف بن شرقى على أنباء رحيله عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد المغربى أشرف بن شرقى، جناح فريق الزمالك، على الأنباء التى ترددت فى الساعات الأخيرة حول رحيله عن القلعة البيضاء، حيث نشر عبر ستورى حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، قال فيها: "إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين" صدق الله العظيم.
وتأهل طلائع الجيش لأول مرة فى تاريخه إلى نهائى كأس مصر، بعد فوزه على الزمالك أمس، وذلك بعدما تأهل إلى دور نصف نهائى كأس مصر عقب فوزه على بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية فى ربع النهائى، بنتيجة 3 / 1 بعدما انتهى وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، وذلك بعدما استهل الطلائع مشواره فى المسابقة المحلية بالفوز على دكرنس بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة، ثم عبور مصر للمقاصة، بهدف دون رد، فى دور الـ16 من منافسات كأس مصر.
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