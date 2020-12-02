شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربى يخطر الجبلاية بتحديد 11 يناير موعدا لمباراة الإسماعيلى والرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن الجبلاية تلقت إخطاراً من الاتحاد العربى لكرة القدم بتحديد 11 يناير المقبل موعداً لمباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى بلقاء الإياب بالدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، والذى تم تأجيله بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وضم الإسماعيلي 4 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولي أري بابل والجزائري رضوان شريفي والتونسي فخر الدين بن يوسف بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكي السابق.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة في بطولة الدوري بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلي هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .

في سياق آخر وضع حازم مرسى مهاجم الاسماعيلى الصاعد قدمه فى الجبس، إثر تعرضه لتمزق فى الأربطة والتى سيغيب على إثرها لفترة.

وحرص اللاعب على حضور المران ومساندة الفريق من خارج الخطوط ضمن برنامج الاعداد لخوض منافسات الموسم الجديد.

ونجح الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى فى إنهاء إجراءات قيد لاعبى القائمة الأولى لدى سجلات اتحاد الكرة، جاء ذلك كإجراء متبع من كافة الأندية ، ضمن برنامج الاعداد لخوض منافسات الموسم المقبل.

وكان اتحاد الكرة قد قرر مد فترة القيد الأولى حتى 30 نوفمبر المنقضى فيما تنتهى فقرة القيد الثانية والأخيرة يوم 6 ديسمبر الجارى

على صعيد مختلف واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته اليومية، ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات الموسم الجديد، شمل المران على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية، أبرزها سرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم، كما تطرق المران لتدريبات على كيفية خلق المساحات والتى من شأنها إرباك دفاع المنافسين، واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات وسط تعليمات من الجهاز الفنى على إصلاح الأخطاء.

وشهد المران مشاركة عبد الرحمن مجدى جناح الفريق الدولى بالتدريبات، وكان اللاعب يعانى من إلتواء فى كاحل القدم أثناء تواجده ضمن صفوف المنتخب الأوليمبى ليحصل بعدها على راحة، وخاض مجدى تدريبات خفيفة بالجرى حول الملعب بجانب الغينى بيكيتى سيلفا.

وحرص لاعبو الإسماعيلى والجهاز الفنى والإدارى والطبى على الاحتفال بعيد ميلاد نادر رمضان لاعب الوسط عقب مران الفريق، وتم إحضار تورتة وغناء مجموعة من الأهازيج، وسط أجواء مغلفة بالسعادة والبهجة من الجميع.