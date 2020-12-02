شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. باتشيكو مستمر فى القيادة الفنية لنادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية، ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما حدث داخل غرفة ملابس الزمالك عقب توديع بطولة كأس مصر بعد الخسارة من طلائع الجيش.

الزمالك ودع كأس مصر، مساء أمس الثلاثاء، بالخسارة من طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل، فى دور نصف نهائى دور كأس مصر، ليدخل عبد الحليم على مدير الكرة بالنادى غرفة الملابس موجهًا حديثه للاعبين أنه لن يقف صامتًا أمام الهزة التى تعرض لها الفريق مؤخراً بالخسارة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا ثم الخروج من كأس مصر، إلا أنه سيتم ترتيب الأوراق داخل البيت الأبيض قبل اتخاذ أى قرار.

غرفة ملابس الزمالك شهدت أيضا حالة حزن كبيرة من جانب اللاعبين، بعد الخسارة التى جاءت لتزيد أوجاع جماهير الفريق خاصة أنها بعد أيام من خسارة اللقب القارى، لكن بدأت اللجنة المسئولة عن إدارة الزمالك فى التحرك لترتيب الأوراق بتوفير مستحقات اللاعبين سواء المتأخرة أو مقدمات العقود وذلك من أجل تهيئة كل الأمور بالفريق لبداية موسم جديد بصورة ترضى تطلعات وآمال جماهير الفارس الأبيض مع التأكيد على استمرار البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق حتى نهاية عقده.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك وفقا لكواليس التحركات الحالية داخل الزمالك أن هناك أيضًا تدعيمات قد تحدث بإبرام عدد من الصفقات واستخدام الاستبدال من أجل قيد هؤلاء اللاعبين الجدد بقائمة الفريق لتدعيم البدائل للفارس الأبيض من جانب الإدارة الحالية للنادى.