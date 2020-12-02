شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة لمونديال اليد تبحث آلية حضور الجماهير مع وزارة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد مصر2021 عن آلية حضور الجماهير لمنافسات المونديال بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وفقا للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا قبل الإعلان عن العدد المحدد المسموح حضوره كل مباراة.

وأعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى لكرة اليد بقيادة الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو قائمة لاعبى المنتخب الوطنى بدون اللاعبين المحترفين فى المعسكر المغلق بالقاهرة فى الفترة من 1 حتى 22 ديسمبر الجارى، فى إطار الاستعدادات لبطولة العالم فى نسختها الـ27 للرجال لكرة اليد التى تستضيفها مصر فى الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021.

تضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى : كريم هنداوى - عصام الطيار - عبد الرحمن حميد.

الجناح الأيسر: أحمد مؤمن - أحمد هشام سيسة.

الظهير الأيسر: يحيى الدرع - حسن قداح - عبد الرحمن فيصل.

صانع ألعاب: إسلام حسن - سيف الدرع - مصطفى خليل.

الدائرة: إبراهيم المصرى - وسام سامى نوار - خالد وليد - أحمد عادل.

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر - محسن رمضان.

الجناح الأيمن: أكرم يسرى - عمر سامى - حازم ممدوح.

ويتكون الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى من: المدير الفني روبرتو جارسيا باروندو، والمدرب العام مجدى أبوالمجد، والكرواتى فينيو لوزيرت مدرب حراس المرمى، ونور أبوزيد مدير المنتخب، ومحمود سعيد إداري، والمهندس محمد إمام محلل فنى، والدكتور محمد شوقى أخصائي العلاج الطبيعى.