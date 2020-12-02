تطور جديد في صفقة انتقال سيرنيو للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قالت تقارير صحفية جنوب أفريقيا، إن النادي الأهلي رفع العرض المادي من أجل ضم الجناح الأوروجوياني جاستون سيرنيو لاعب فريق صنداونز.

وبحسب صحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية، فإن النادي الأهلي قدّم عرضًا جديدًا يقدر بـ2 مليون ونصف دولار لحسم صفقة صاحب الـ29 عامًا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة الأهلي كانت قدمت عرضًا في وقت سابق يقدر بمليون دولار قبل أن يتم رفع المقابل المادي.

وكان "الخليج 365" تواصل مع يوجش سينغ مدير ومسئول التعاقدات ليكشف أن نادي لديه الرغبة في الحصول على خمسة ملايين دولار مقابل بيع سيرينو. (طالع التفاصيل)

ويسعى المدير الفني للأهلي الحالي بيتسو موسيماني للتعاقد مع سيرنيو والذي سبق وأن قاده عندما كان مديرًا فنيًا لصنداونز.

ويعتبر سيرنيو أحد أبرز لاعبين صنداونز في الموسم الماضي حيث ساهم بتسجيل 13 هدفًا وصناعة عشرة أهداف حاسمة في جميع البطولات.