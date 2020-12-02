مصدر لمصراوي: لجنة الانضباط بالكاف لن تصدر عقوبات بسبب نهائي القرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت وهادي المدني:

قال مصدر في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إن لجنة الانضباط بالاتحاد لن تناقش الأحداث التي شهدها ملعب ستاد القاهرة بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك والأهلي.

ونجح الأهلي في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه عقب الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في مباراة شهدت اشتباكات عقب صافرة النهاية من الحكم الجزائري مصطفى غربال.

وقال مصدر في لجنة الانضباط لمصراوي، إن اللجنة سوف تجتمع يوم الأحد المقبل لمناقشة عدد من الأمور، لكن هذا المصدر رفض الإفصاح عما إذا كانت أحداث نهائي ستكون محل مناقشة من جانب اللجنة.

ونقلت كاميرات المصورين اشتباكات بين كابونجو كاسونجو من جانب الزمالك وأليو بادجي من جانب الأهلي، كما حدث اشتباك بين مخطط أحمال بالنادي الأهلي مع محمد صبحي حارس الزمالك.

وقال مصدر مقرب من مراقب المباراة والذي عينه كاف لهذه المواجهة، إن المراقب لم يدرج هذه الأحداث ضمن تقريره وعليه فإن لجنة الانضباط لن تُناقش الأمر.

وكان حسين الشحات لاعب النادي الأهلي قد أكد أن الحكم الجزائري قد أشهر البطاقة الحمراء في وجهه وأحد لاعبي الزمالك بسبب مشادة بين الثنائي عقب المواجهة.

ويتأهب الأهلي لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي الشهر الجاري والتي ستقام في القاهرة وفقًا لقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والذي قرر نقل المباراة من قطر إلى العاصمة المصرية.