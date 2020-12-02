"تألمنا من رحيله".. قائد صنداونز يوجه رسالة لموسيماني (حوار)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

عندما ترتدي شارة قيادة فريق بحجم نادي مثل ماميلودي صنداونز فلابد أن تكون عند الموعد في المناسبات الكبرى هذا هو حال قائده هلومفو كيكانا الرجل الأول عند الفريق الملقب بـ"البرازيليين".

كيكانا صحيح استطاع أن يقود صنداونز لاقتناص أول بطولة قارية من خلال الفوز على الزمالك في نهائي نسخة 2016، إلا أن صاحب الـ35 عامًا كان في الموعد بالمحافل الدولية مرتين الأولى في 2016 والثانية في هذا العام والمناسبة المنافسة على جائزة بوشكاش وهو هدف العام والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

"الخليج 365" تواصل مع الرجل الأول في صنداونز والحديث هنا عن عدة ملفات سواء طموحه حول منافسته على جائزة بوشكاش مرة أخرى بعد محاولة سابقة وأيضًا حلمه مع صنداونز في الفترة المقبلة ومدى تأثر الفريق برحيل المدرب بيتسو موسيماني بعد قيادته فريق الأهلي.

- وإليكم تفاصيل الحوار على الشكل التالي:

- في البداية.. كيف ترى ترشحك لجائزة بوشكاش مرة أخرى؟

هذا أمر مميزًا للغاية بالنسبة لي، بل أكثر من ذلك لأنني تم ترشحي للمرة الثانية في آخر أربع سنوات، هذه واحدة من أفضل لحظات حياتي، أنا الآن أستمتع بهذه اللحظة، ما زلت لا أصدق أن فيفا رشحني مرة أخرى للحصول على جائزة بوشكاش، هذا أمر جيد جدًا لي ولأفريقيا بأكملها.

- هل ترى أن هدفك في شباك كيب تاون سيتي الأفضل في مسيرتك؟

لقد سجلت بعض الأهداف الجميلة في مسيرتي ولا يمكننى حتى الآن أن أقارن بينها، جميع الأهداف الذي سجلتها مختلفة ومهمة في حياتي، أنا محظوظ لأني لديّ ذكريات جميلة سأعتز بها إلى الأبد.

- وهل تتوقع هذه المرة حصولك على جائزة بوكشاش؟

أتوقع هذه المرة أن أنافس على جائزة بوشكاش بقوة إذا أرادت القارة أن تدعمني، أود أن أكون جزءً في الحفل بعدما تغيبت في المناسبة الماضية، آمل أن أمثل قارة أفريقيا في هذه المناسبة، والحصول على جائزة ضمن جوائز فيفا لكي أشرف أفريقيا أمام جميع أنحاء العالم.

- باعتبارك قائد لصنداونز ما هو طموحك في النسخة الجديدة بدوري الأبطال؟

طموحي كقائد للفريق هو المنافسة على دوري الأبطال والبطولات المحلية مثلما حققنا في السنوات الماضية، نريد الفوز بجميع البطولات، نعتبر أنفسنا من الفريق الكبيرة ويجب أن ننافس، مهمتنا بدوري الأبطال ستبدأ قريبًا ونأمل أن نستمر بقوة في هذه النسخة.

- وهل صنداونز قادر على التواجد بين كبار فرق القارة هذا الموسم؟

نعم، لقد فوزنا بلقب دوري أبطال أفريقيا من قبل وحققنا ذلك بالفعل، هناك الكثير من العمل أمامنا، كان في السابق لدينا فريقًا رائعًا يضم لاعبين دوليين، والآن نحن ذلك بالفعل وجميع اللاعبين يعرفون ما يتطلب منهم، نحن كصندوانز في تطور مستمر، ولدينا القدرة على التنافس في بطولة دوري الأبطال وسنحاول تكرار ما فعلناه في نسخة 2016.

- كيف ترى رحيل بيتسو موسيماني عن الفريق وقيادته للأهلي؟

رحيل موسيماني كان له تأثير كبير علينا، اللاعبون عملوا معه سبع سنوات، في الحقيقة تألمنا بشدة من رحيله، لكن في نفس الوقت سعداء لأنه يمثل فريق بحجم الأهلي الأقوى في أفريقيا، نحن نشعر بالحزن لأننا لم يعد معنا الآن لكن علمنا أنه سيجعلنا فخورين يما سيقدمه مع الأهلي، رسالتي له أتمنى لك التوفيق ونأمل أن يستمر كل شيء كما خُطط له سواء لك أو لصنداونز.

- موسيماني الآن قاد الأهلي للقب دوري الأبطال.. هل ننتظر المزيد منه برأيك؟

مكانة موسيماني كبيرة في أفريقيا، لقد فاز معنا بالعديد من البطولات سواء كانت محلية أو قارية، من السهل له التكيف مع الأهلي والحياة الجديدة التي يعشيها الآن وبالفعل حقق لقب دوري الأبطال للمرة الثانية له، موسيماني تعامل مع الكثير من الناس في مختلف الثقافات، إنه رجل يعمل بجد من أجل وظيفته، وأؤكد أنه سينجح مع الأهلي بسبب عمله الشاق.

- أخيرًا.. ما هيّ رسالتك الأخيرة كقائد صنداونز؟

أريد الاستمرار في لعب كرة القدم والاستمتاع بكل لحظة، أريد الاستمرار في الفوز بالألقاب ومواصلة مواجهة التحديات وكسر كل صعب يواجهني.