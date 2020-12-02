زيدان يواجه خطر الإقالة من ريـال مدريد

يواجه زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريـال مدريد الإسباني ، خطر الإقالة من ناديه بسبب تراجع نتائج الفريق الأخيرة ، والخسارة أمام شاختار الأوكراني أمس الثلاثاء بثنائية نظيفة ، وتأزم موقفه في المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا بعد احتلاله الترتيب الثالث برصيد 7 نقاط.
وأشارت تقارير إسبانية اليوم الأربعاء ، أن فلورنتينو
ويحتل الريـال الترتيب الرابع في جدول الليجا برصيد 17 نقطة ، من 10 مباريات خاضها الفريق بالمنافسات .
كانت تقارير إسبانية، قد أكدت وقت سابق، أن زيدان فقد السيطرة تماماً على غرفة ملابس الفريق، في أعقاب تدهور النتائج في الفترة الأخيرة.
وبحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن هناك حالة من الفوضى داخل غرف ملابس ريال مدريد، وهو ما تسبب في تدهور نتائج الفريق في الفترة الخيرة.
وأضاف التقرير، أن لاعبي ريال مدريد يشعرون بالغضب تجاه زيدان، وأصبح غير قادر على السيطرة على غرف الملابس.
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