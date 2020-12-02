تعرف على مباريات اليوم بدوري أبطال أوروبا والبطولة العربية وكأس الليبرتادوريس

تقام اليوم الأربعاء 2 ديسمبر، منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والمباريات المؤجلة من الجولة الرابعة بدوري أبطال أوروبا أهمها ،المواجهة النارية بين مانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان ويوفنتوس ضد دينامو كييف. مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة 7:55 كراسنودار X رين على قناة beIN Sports HD 2 7:55 إسطنبول باشاك شهير X لايبزيج على قناة beIN Sports HD 1 10- إشبيلية X تشيلسي على قناة beIN Sports HD 2 10:00 يوفنتوس X دينامو كييف على قناة beIN Sports HD 4 0:00 فرينكفاروزي X برشلونة على قناة beIN Sports HD 3 10:00 بوروسيا دورتموند X لاتسيو على قناة beIN Sports HD 5 10:00 كلوب بروج X زينيت سانت بطرسبرج على قناة beIN Sports HD 10:00 مانشستر يونايتد X باريس سان جيرمان على قناة beIN Sports HD 1 قناة beIN Sports HD 1 مواعيد مباريات كأس محمد السادس للأندية الابطال والقنوات الناقلة 6:45 الشباب السعودي X اتحاد جدة على قناة أبو ظبى الرياضية مواعيد مباريات كأس الليبرتادوريس 12:15 سانتوس – البرازيل X ليجا دي كويتو – الإكوادور 12:15 ريفر بليت – الأرجنتين X أتليتيكو باراناينسي – البرازيل 02:30 فلامينجو – البرازيل X راسينج كلوب – الأرجنتين 12:15 ناسيونال – أوروجواي X إنديبندينتي ديل فال – الإكوادور 12:15 بالميراس – البرازيل X دلفين – الإكوادور 02:30 خورخي ويلستيرمان – بوليفيا X ليبرتاد – باراجواي

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