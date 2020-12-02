أشرف بن شرقي يرد على أنباء رحيله عن الزمالك

رد المغربي أشرف بن شرقي جناح فريق كرة القدم بنادي الزمالك ، على أنباء رحيله عن القلعة البيضاء التي ترددت في وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية ، بعد رحيل مجلس إدارة نادي الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور.
ونشر الدولي المغربي عبر "ستوري"، حسابه الشخصي على موقع التواصل إنستجرام ، آية قرآنية ، للرد على تلك الأنباء .
وقال ميدو خلال برنامجه "أوضه اللبس" المذاع عبر قناة النهار، "أشرف بن شرقي أحضر وكيله داخل نادي الزمالك قبل
وأضاف "الانقسام الموجود داخل أوضة لبس الزمالك هو أكبر المشاكل التي تُواجه اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك".
وأكمل "إذا كان أحد اللاعبين المُهمين بنادي الزمالك "قلبه وعقله" ليسا مع الفريق، فـ مِن الأفضل بيعه والاستفادة بالمقابل
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