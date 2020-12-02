مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 2/12/2020

يواجه فريق تشيلسي مضيفه إشبيلية ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا في العاشرة مساء ويذاع على قناة "بي إن سبورتس 2".
وفي نفس الجولة، يواجه مانشستر يونايتد ضيفه باريس سان جيرمان في نفس الموعد، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 1".
ويحل دينامو كييف ضيفا على يوفنتوس فينفس الموعد والجولة، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 4".
وتذيع قناة "بي إن سبورتس 3" مباراة برشلونة ومضيفه فرينكفاروزي في نفس الموعد والجولة.
ويستضيف بوروسيا دورتموند نظيره لاتسيو في نفس الموعد والجولة، ويذاع اللقاء على "بي إن سبورتس 5".
ويواجه الشباب ضيفه اتحاد جدة، في السادسة مساء ضمن نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، ويذاع على قناة "أبو ظبي الرياضية".
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