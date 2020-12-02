بث مباشر| شاهد مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت مباراة “مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 2-12-2020 في الجولة الخامسة من دوري ابطال اوروبا.

تنقل مباراة “مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق “جواد بدة”، كما تنقل على قناة بي تي سبورت 2 البريطانية.

تقام مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان على ملعب “أولد ترافورد” بإدارة من الحكم الإيطالي “دانييلي أورساتو”، وتنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

يتصدر مانشستر يونايتد ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط، ويأتي في المركز الثاني خصمه الليلة باريس سان جيرمان برصيد 6 نقاط، وبنفس عدد النقاط يتواجد لايبزيج في المركز الثالث وسيواجه متذيل الترتيب باشاك شهير الذي حصد ثلاث نقاط فقط.

ويدخل المضيف “مانشستر يونايتد” المباراة بمعنويات عالية، بعدما حقق 4 انتصارات متتالية في جميع المسابقات لأول مرة منذ يناير 2019، كما حقق الفوز في اخر مباراتين على ملعبه أولد ترافورد في دوري ابطال اوروبا بمتوسط اهداف 4.5 هدف في المباراة الواحدة.

وسيتطلع مانشستر يونايتد إلى تحقيق الفوز على باريس سان جيرمان او الخروج بالتعادل على أقل تقدير من أجل التأهل بشكل رسمي إلى دور ثمن النهائي.

ويتمتع مانشستر يونايتد بسجل رائع من النتائج المباشرة على أرضه مع أندية الدوري الفرنسي، حيث فاز في 10 مواجهات وتعادل في ثلاث، وخسر مباراة واحدة فقط وكانت امام باريس سان جيرمان في موسم 2018/2019.

على الجانب الآخر، يمر فريق باريس سان جيرمان بفترة صعبة إذ حقق الفوز مرتين فقط في اخر 5 مباريات في جميع المسابقات، كما ان متوسط اهدافهم قل بشكل ملحوظ في دوري ابطال اوروبا هذا الموسم بمتوسط بلغ 1.25 هدفًا في المباراة الواحدة.

وأصبح باريس سان جيرمان على وشك الخسارة الثالثة خارج أرضه لأول مرة خلال الفترة التي سيطر فيها القطريون على الفريق وبالتحديد منذ موسم 2011/2012، ومع ذلك إذ سجل لاعبوه اليوم امام مانشستر يونايتد سيحقق رقم قياسي بزيارة الشباك في 30 مباراة متتالية في دور المجموعات (على أرضهم / خارج أرضهم).

وبغض النظر عن الارقام والاحصائيات، لن يتنازل رجال توماس توخيل عن تحقيق الفوز الليلة من أجل خطف إحدى بطاقتي التأهل في ظل المنافسة الشرسة من لايبزيج.

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