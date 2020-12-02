الامارات | 5 هزائم في 15 مباراة تقرب زيدان من مغادرة ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 هزائم في 15 مباراة تقرب زيدان من مغادرة ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم عن أن إدارة ريال مدريد بدأت بالفعل التحرك لما بعد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، وأن الثقة تلاشت تقريبا في أن المدرب بإمكانه تغيير الأمور، خاصة في أعقاب تلقي 5 هزائم في 15 مباراة في الموسم حتى الآن مابين دوري أبطال أوروبا و"الليغا"، وأمام فرق متواضعة.

وكان الريال قد تلقى هزيمة جديدة أمس على يد أضعف فرق المجموعة الثانية في دوري الأبطال، شاختار الأوكراني بـ2-0، وكان الفريق نفسه قد فاز ذهابا على الريال 3-2.

ورغم أن الريال ما يزال يملك مصيره بيده إذا فاز في الجولة الأخيرة على مونشغلادباخ الألماني، إلا أن الضغوط كبيرة جدا على زيدان، وقد لا يقوى على قلب الامور لصالحه، خاصة وأن المباريات المقبلة مصيرية وأمام فرق صعبة للغاية، إشبيلية وأتلتيكو في "الليغا"، والمباراة المصيرية أمام مونشغلادباخ في ختام دور المجموعات بالأبطال.

وكان زيدان قد قال في المؤتمر الصحافي أمس إنه "لن يستقيل"، وأنه واثق من تحسين الوضع في الفترة المقبلة. وعانى الريال من غيابات مهمة، لكن المشكلة الاكبر في الضعف الواضح في الهجوم، وكذلك في الدفاع وعلى رأسه الفرنسي فاران الذي يحظى على الدوام بثقة زيدان، رغم الأخطاء الدفاعية الفادحة التي يتسبب فيها، إذ ختم الموسم الماضي في الأبطال بهدف في مرماه، ثم سجل هذا الموسم ثلاثة أهداف في مرماه، وتسبب في أهداف أخرى كثيرة.

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