شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الأولى بدوري الأبطال: «سيميوني» يوقف قطار البايرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح أتلتيكو مدريد في إيقاف قطار بايرن ميونخ، وذلك بعد تعادل الفريقين بنتيجة 1-1 في قمة مباريات الجولة الخامسة في المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات بـ دوري أبطال أوروبا موسم 2020/2021.

وأصبح أتلتيكو مدريد هو أول نادي يوقف سلسلة انتصارات بايرن ميونخ في المسابقة منذ ليفربول في إياب دور ال 16 من نسخة موسم 2018/2019.

وتوقف رقم بايرن ميونخ عند 15 انتصارًا متتاليًا في دوري الأبطال محققًا رقمًا قياسيًا لم يتحقق من قبل في تاريخ المسابقة، في حين احتفظ أتلتيكو مدريد بالرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية في المسابقات الأوروبية عند 16 مباراة متتالية، مناصفة مع بايرن ميونخ الذي كان قادرًا على صناعة رقم جديد وخاص بأسم العملاق البافاري، لكن تعادل الأمس جعل الرقم القياسي مناصفة بين الفريقين.

وأفتتح أتلتيكو مدريد التهديف في المباراة بواسطة البرتغالي الشاب جواو فيليكس الذي سجل 7 أهداف في أخر 7 مباريات له مع أتلتيكو مدريد في مختلف البطولات، مقدمًا موسمًا رائعًا خلال الموسم الحالي، مع معادلته نفس سجله التهديفي الذي حققه في أخر 29 مباراة مع الفريق في مختلف البطولات (7).

وعدل توماس مولر النتيجة في الدقائق الأخيرة من المباراة مُسجلًا هدفه رقم 47 خلال مسيرته بـ دوري الأبطال، ليدخل ضمن قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ المسابقة.

وحافظ المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني على سجله الجيد ضد حاملي لقب دوري الأبطال، حيث لم يخسر أتلتيكو مدريد مع المدرب الأرجنتيني سوى في مباراتين من 7 مباريات واجه فيها حامل اللقب الحالي للمسابقة (فاز في 3 وتعادل في 2)، مع عدم خسارته لجميع المباريات التي لعبها على ملعبه ضد هذه الفرق.

وعلى الرغم من انهاء أتلتيكو مدريد لـ سلسلة البايرن القياسية، إلا أن النادي المدريدي أصبح مطالب بتحقيق الفوز في الجولة الأخيرة من المسابقة على نادي ريد بول سالزبورج الذي حقق فوزه الأول هذا الموسم في دوري الأبطال مع تغلبه بنتيجة 3-1 على لوكوموتيف موسكو الروسي في روسيا.

ورفع النادي النمساوي رصيده إلى 4 نقاط، على بعد نقطتين فقط من أتليتكو مدريد الذي يحتل المركز الثاني حاليًا بـ رصيد 6 نقاط، وستكون المواجهة بين الفريقين في النمسا حاسمة بشأن المتأهل إلى الدور التالي رفقة بايرن ميونخ.