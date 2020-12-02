شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو» للاعبي الزمالك: لا تنسوا أنكم أبطال الكونفيدرالية والسوبر الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص البرتغالي، جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، على عقد جلسة مع لاعبيه، الثلاثاء، خلال عودتهم في الطريق من الإسكندرية، طالبهم خلالها بنسيان النتائج السلبية، التي حققوها في آخر مباراتين، والتفكير في شيء وحيد، وهو كيفية استعادة ذاكرة الانتصارات، والعودة مجددًا على طريق البطولات.

وودع الزمالك بطولة كأس مصر، بعد الخسارة من طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال «باتشيكو» للاعبيه: «عليكم ألا تنسوا أنكم بطل الكونفيدرالية، وبطل السوبر الإفريقي، ويجب عليكم جيدًا أن تضعوا هذا الشريط الأبيض نصب أعينكم، ولا تدعوا الخسارة تفقدكم شعوركم بأنكم من أبطال القارة السمراء».