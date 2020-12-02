شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الكرة بالزمالك تبدأ اجتماعها بفتح ملف تجديد عقدي «بن شرقي» و«ساسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعقد لجنة الكرة بنادي الزمالك اجتماعًا، الجمعة، لفتح ملف تجديد عقود عدد من نجوم الفريق، التي تنتهي بنهاية الموسم المقبل.

واستقرت اللجنة على البدء بملف الثنائي المغربي أشرف بن شرقي والتونسي فرجاني ساسي، لكونهما من الأعمدة الأساسية للفريق.

وتضم لجنة الكرة في الزمالك، أشرق قاسم، أيمن يونس، وعبدالحليم على.