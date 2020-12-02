شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: «ما تطلبوش من الزمالك الالتزام بالأخلاق وناس في الأهلي لا تلتزم» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، إن كرة القدم والمنافسة الحقيقية هي تكافؤ الفرص وأن يطبق العدل والمساواة بين جميع الفرق.
وأوضح «يونس«، في تصريحات تليفزيونية: «أنا ضد مطالبة الناس في الزمالك بالالتزام بالأخلاق وفي نفس الوقت ناس في الأهلي لا تلتزم بالأخلاق، عشان كدا لازم أقول ما تطلبوش من الزمالك الالتزام بالأخلاق وفيه ناس في الأهلي متلتزمش بالأخلاق».
وتابع: «معني كلامي أن يكون هناك عدل، يعني متطلبش من الأهلي ومتطلبش نفس الشئ من الرمالك، أطلب من الاثنين وحقق العدل بينهما».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
116,303
-
تعافي
102,816
-
وفيات
6,666
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن يونس: «ما تطلبوش من الزمالك الالتزام بالأخلاق وناس في الأهلي لا تلتزم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.