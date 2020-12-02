شكرا لقرائتكم خبر عن ميك شوماخر يكمل مسيرة والده مع هاس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يدشن الألماني ميك شوماخر، نجل بطل العالم للفورمولا واحد سبع مرات الأسطورة ميكايل، بداياته كسائق أساسي في بطولة الفئة الأولى عام 2021 مع فريق هاس «بعقد لعدة سنوات»، بحسب ما أعلن الفريق الأمريكي في بيان الأربعاء.

وللدخول أكثر في أجواء المنافسات، سيشارك السائق البالغ 21 عاماً في التجارب الحرة الأولى من جائزة أبوظبي الكبرى في 11 كانون الأول/ديسمبر وتجارب نهاية السنة على الحلبة عينها في ياس مارينا في 15 الجاري.

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