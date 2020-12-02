اليوم .. باريس سان جيرمان ضيفاً على مانشستر يونايتد بأبطال أوروبا

يحل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ، ضيفاً على نظيره مانشستر يونايتد في إطار منافسات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .
ومن المقرر إقامة اللقاء على ملعب أولد ترافورد في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء ، ويذاع عبر قناة "بي إن سبورت 1".
ويخوض اليونايتد اللقاء محتلاً صدارة ترتيب
ولحساب المجموعة ذاتها يلتقي في تمام الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة ، فريق لايبزيج الألماني بنظيره باشاك شهير التركي .
كان فريق مانشستر يونايتد قدفاز على نظيره ساوثهامبتون، بثلاثية مقابل هدفين، خلال المباراة التي جتمعتهما مساء يوم الأحد الماضي، ضمن الجولة الـعاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".
سجل أهداف مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز في الدقيقة 60 وإدينسون كافاني في الدقيقتين، 74، 93، بينما سجل ثنائية ساوثهامبتون يان بيدناريك (23) وجيمس وارد (33).
ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 16 نقطة ليرتقي إلى المركز السابع، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 17 نقطة في المركز الخامس.
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