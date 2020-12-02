الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية يفتح باب التطوع

أعلن الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنيه عن فتح باب التقدم للتطوع بالاتحاد بداية من يوم السبت ٥ ديسمبر حتى السبت ١٢ ديسمبر2020.. ولمدة أسبوع كامل يوميا معادا الخميس و الجمعه من الساعه ال١٢ ظهرا حتى الخامسه مساء . ال١٢ ظهرا حتى الخامسه مساء . شروط التقديم: ١- ان يكون مؤهل عالي. ٢- ان يكون السن من ١٦ سنه حتى 35 سنه ٣-ان يكون على قدر عالي من التحمل والوعي في التعامل مع ذو الاعاقات المختلفه . 4- متفرغ تمام اثناء تنفيذ انشطه الاتحاد وفقا للاجنده الموضوعه من قبل الاتحاد .. ٤- السيرة الذاتيه مطبوعه مرفق بها صوره شخصيه .. ملحوظه : -حضور المقابلات الشخصيه بزي رسمي. تسجيل البيانات علي اللينك التالي :

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